Real Madrid, ultime partite di Liga al "Di Stefano": Florentino Perez scrive ai soci

vedi letture

La Liga è pronta a tornare in campo. Scalda i motori anche il Real Madrid che però non giocherà le ultime partite casalinghe della stagione 2019-2020 al "Bernabeu" bensì al "Di Stefano", stadio del Real Madrid Castilla, nel centro sportivo di Valdebebas. Secondo quanto riporta Marca, il presidente delle Merengues Florentino Perez avrebbe scritto ai soci dando l’annuncio del cambio di sede e offrendo loro tre opzioni: la prima un rimborso del 25% dell’abbonamento, il secondo uno sconto del 25% sul prossimo abbonamento e il terzo non richiedere alcun rimborso o alcuno sconto ma aiutare il club in questo momento di difficoltà dovuto alla pandemia di Covid-19.