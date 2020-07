Real Madrid, un attaccante per il futuro: in arrivo il classe 2003 Pau Ferrer

Un giovane attaccante per il futuro del Real Madrid. Come si legge su AS, i Blancos sono pronti a mettere sotto contratto Pau Ferrer Besalduch. Classe 2003, in arrivo dal Castellon, è considerato come uno dei talenti più interessanti del calcio spagnolo. Il ragazzo, sul suo profilo Twitter, ha già salutato il Castellon ed è pronto per la nuova, prestigiosa, avventura.