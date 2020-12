Real Madrid, Zidane: "È un momento difficile ma dobbiamo tirare fuori orgoglio e carattere"

Zinedine Zidane, tecnico del Real Madrid, ha commentato così la sconfitta contro lo Shakhtar Donetsk: "Nel primo tempo abbiamo fatto una bella partita, se avessimo trovato il gol sarebbe andata diversamente. Poi abbiamo incassato la rete dell'1-0 quando stavamo giocando meglio noi; abbiamo avuto due-tre occasioni per pareggiare e alla fine hanno trovato loro il 2-0. Peccato per il palo, oggi la palla non voleva entrare. Se ho pensato di dimettermi? Assolutamente no, non ho alcuna intenzione di farlo. È un momento difficile, ma dobbiamo già pensare al prossimo impegno: dobbiamo tirare fuori orgoglio e carattere".