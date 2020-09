Real Madrid, Zidane non esclude l'arrivo di un 9: "Da qui al 4 ottobre può succedere di tutto"

Giornata di conferenza stampa per il tecnico del Real Madrid Zinedine Zidane. Il francese si è così espresso alla vigilia della gara col Betis: "Il Real Madrid cerca un nuovo numero 9? Da qui al 4 ottobre può succedere di tutto, anche se sono felice della rosa che ho a disposizione. Io non chiederò niente, ma come sapete sul mercato può sempre succedere di tutto. Le polemiche dichiarazioni di Bale? Niente da commentare, gli auguro il meglio per il futuro. Jovic e Benzema possono giocare insieme? Sì, assolutamente. Avremo tante partite quest'anno, vedremo di volta in volta cosa sarà meglio per la squadra".