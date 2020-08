Real, non solo Bale: anche James non giocherà più. Cessione inevitabile, c'è l'Arsenal

Il 21 giugno 2020 il Real Madrid ha sconfitto la Real Sociedad per 2-1. Quella sfida sarà ricordata come l'ultima partita di James Rodriguez con la maglia dei Blancos. Il fantasista colombiano, infatti, non giocherà più con il Real, nonostante Benzema e compagni siano ancora impegnati in Champions League e l'ex Monaco abbia ancora un altro anno di contratto.

James aveva chiesto a Zidane di non giocare la partita del 5 luglio contro l'Athletic. L'allenatore francese ha accolto la richiesta e in quel momento ha deciso che non avrebbe più schierato il giocatore nel resto della stagione. Il trequartista si limiterà ad allenarsi con la squadra, in attesa che Jorge Mendes gli trovi una sistemazione. PSG, Atlético e Arsenal sono alcune delle squadre interessate, ma finora non c'è nulla di concreto, anche se i londinesi potrebbero decidere di fare sul serio nelle prossime settimane. Lo riporta As.