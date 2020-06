Real Sociedad: "Odegaard: "L'esordio col Real Madrid? Un sogno diventato realtà"

Il centrocampista della Real Sociedad Martin Odegaard ha parlato ai microfoni di DAZN dell'esordio con la maglia del Real Madrid: "In realtà non ci ho pensato, per me è stato solo un gran giorno: giocare per la migliore squadra al mondo, semplicemente un sogno diventato realtà. Non pensavo davvero a tutte quelle cose, che il mio nome fosse lì non significava tanto per me, ma ovviamente è bello".