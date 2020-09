Real, Zidane: "Bale? Non mi sono tolto un peso. Jovic non partirà, ma tutto può succedere"

Il tecnico del Real Madrid Zinedine Zidane è intervenuto in conferenza stampa prima del match contro la Real Sociedad: "Bale? No, non mi tolgo un peso. Non ho mai avuto problemi con lui: in alcuni casi non ha giocato come avrebbe dovuto, ma non ho mai avuto problemi personali con lui".

L'allenatore delle merengues ha parlato anche di Hazard e Jovic: "Non so quando sarà disponibile al 100%, ma vogliamo recuperarlo al meglio. Abbiamo ancora tempo. Jovic? Non credo che lascerà la squadra, ma tutto può succedere fino alla fine del mercato".