Real, Zidane dopo il 3-1 al Barça: "Sono tre punti, niente di più. Vittoria di gruppo"

vedi letture

Il Real Madrid espugna il Camp Nou e vola in vetta nella Liga. Dopo la vittoria nel Clasico, Zinedine Zidane, visibilmente soddisfatto, ha dichiarato: "Sono molto contento per i giocatori, è una vittoria di squadra. Non abbiamo fatto la partita perfetta, ma vincere qui non è facile. Abbiamo preparato bene la partita: serviva pensare come squadra e ritrovare un po' di fiducia. Ci siamo difesi molto bene, in maniera compatta, e così è più facile. Loro giocavano molto larghi e abbiamo trovato spazi: non ci siamo dimenticati come si gioca, ma contro squadre che difendono basse per noi è più difficile. Se per noi è un riscatto? Sì, ma sono tre punti, niente di più. Adesso godiamoci il risultato, riposiamo e poi penseremo alla partita di martedì".