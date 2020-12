Rennes in caduta libera, mercato sotto accusa: Rugani poco presente, Dalbert via a gennaio?

vedi letture

Il mese di novembre è stato davvero terribile per il Rennes. La squadra bretone è rimasta a secco di vittorie ed è precipitata dal terzo al nono posto in Ligue 1,

a sette punti dal Paris Saint-Germain che non sta di certo ammazzando il campionato. A questo va aggiunta l'eliminazione dalla Champions League: un cammino tutt'altro che indimenticabile (1 solo punto conquistato in 5 partite) per una squadra che si affacciava per la prima volta nella massima competizione continentale, con grandi ambizioni. Risultati che fanno davvero male a una società che ha speso 71 milioni di euro durante l'ultima finestra di mercato e che ora si interroga proprio sulla bontà degli acquisti. L'unico a salvarsi è Jeremy Doku, il 18enne su cui il club francese ha investito ben 26 milioni, mentre ci si aspetta di più dal portiere Gomis (pagato 16 milioni) e dai due elementi approdati alla corte di Stephan dalla Serie A: Daniele Rugani e Dalbert avrebbero dovuto portare esperienza ma non sono riusciti finora a dare il contributo atteso, per diversi motivi. L'ex juventino è ancora ai box a causa dell'infortunio patito a fine ottobre contro il Siviglia, mentre il terzino è stato scavalcato nelle gerarchie dal promettente Adrien Truffert e a gennaio potrebbe tornare all'Inter. Lo riporta Ouest-France.