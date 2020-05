Retroscena OM: Eyraud voleva cedere Strootman gratis, no di McCourt

Le difficoltà economiche dell'Olympique Marsiglia potrebbero costringere il club a privarsi di alcuni pezzi pregiati, ma anche di giocatori che percepiscono uno stipendio fuori portata per l'attuale situazione finanziaria. È il caso, riporta L'Equipe, di Kevin Strootman: l'ex giallorosso guadagna 500.000 euro al mese e il presidente Eyraud avrebbe voluto sbarazzarsi di lui già l'estate scorsa per risparmiare sullo stipendio. Un'idea, però, che non ha trovato d'accordo il patron, Frank McCourt, che non voleva lasciar partire a titolo gratuito un elemento acquistato un anno prima per 25 milioni.