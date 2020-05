Riparte la Bundesliga, Kehl: "BVB in ritiro in hotel senza ospiti. Zero contatti col mondo esterno"

Sebastian Kehl, ex giocatore e oggi dirigente del Borussia Dortmund, ha parlato al Die Welt della ripresa del calcio in Germania, con la Bundesliga che ripartirà ufficialmente nella giornata di sabato 16 maggio: “Alle spalle abbiamo settimane di straordinaria incertezza. Poi negli ultimi giorni le cose sono andate velocemente: mercoledì la politica ha dato il via libera al campionato, giovedì abbiamo informato i giocatori sugli ultimi sviluppi e gli abbiamo detto che saremmo rimasti in ritiro in hotel da sabato per 7 giorni. E’ un hotel esclusivo, senza altri ospiti: il BVB aderisce a tutte le regole del protocollo. Contatti col mondo esterno? No, non ci sarà alcuna visita da parte di familiari o amici. I giocatori potranno muovrsi solo in piccoli gruppi e sarà così ancora per 6-7 settimane”.

Emre Can e Witsel non giocheranno contro lo Schalke 04 - I centrocampisti, informa Kicker, sono stati visti usare l'auto privata oggi per sottoporsi a delle cure per i problemi muscolari che li hanno colpiti, di conseguenza non potranno rispettare la settimana di quarantena pre-gara prevista e non saranno dunque disponibili.