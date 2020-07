Riparte la MLS, i dubbi di Henry: "Non abbiamo fatto nessuna amichevole, è la prima volta"

Thierry Henry è pronto a tornare in campo. I suoi Montreal Impact giocheranno nella notte fra giovedì e venerdì a Orlando contro i New England Revolution. Questo il suo commento in conferenza: "A causa della situazione attuale non abbiamo giocato partite amichevoli. In generale, quando prepari una stagione o un torneo, hai un momento di preparazione con partite amichevoli per vedere a che punto sono i tuoi giocatori fisicamente o mentalmente, o anche tatticamente. Adesso, per i motivi che conosciamo, non ne abbiamo avuto la possibilità. E' la prima volta nella mia vita che mi trovo in una situazione in cui la mia prima partita è una gara ufficiale".