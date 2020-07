Rivaldo: "A Barcellona non c'è più fiducia in Setien: da cambiare prima della Champions"

Per Betfair la leggenda blaugrana Rivaldo ha parlato così del caso Quique Setién a Barcellona: "Il tema centrale in casa Barcellona è se cambiare l'allenatore già prima della gara di Champions League col Napoli o aspettare, non saranno sicuramente giorni facili per Bartomeu. Io, sinceramente, ci penserei: i tifosi e la stampa non credono più nel lavoro di mister Quique Setién e nel suo modo di giocare, questo rafforza l'idea che serve un nuovo tecnico già ora", le sue dure parole nei confronti dell'allenatore ex Betis.