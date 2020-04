Rubiales, presidente RFEF: "La stagione va finita. Opzione Final Four per la Champions"

Luis Rubiales, presidente della RFEF (Real Federación Española de Fútbol), ha parlato così delle conseguenze del Coronavirus sul calcio in un'intervista concessa a Fox Sports Mexico: "Quest'emergenza si fa sentire molto anche nel mondo del calcio. I calciatori stanno perdendo il contatto col campo e coi compagni, così come col pallone. Cercheremo anche per questo di trovare una soluzione per ripartire quanto prima, la priorità è terminare i campionati".

Come vede la Champions in formato Final Four?

"Non scartiamo nessuna opzione oggi, neanche le porte aperte. Quello che dobbiamo fare tutti è trovare, come detto, una soluzione che vada d'accordo con la salute di calciatori e tifosi. Vogliamo finire la stagione, e farlo assicurando la giusta protezione a tutti".

È stata contemplata anche la possibilità di cancellare le coppe europee di questa stagione?

"Al momento non ci abbiamo pensato. Se una maratona ha 42 km, noi adesso siamo al km 30 e sarebbe ingiusto quindi riportare tutti al km 0. Vogliamo andare avanti, sarà quando sarà".