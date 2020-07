Rummenigge: "Thiago vuole provare una nuova esperienza. Non lo perderemo gratis"

Karl-Heinze Rummenigge ha escluso l'arrivo di Kai Havertz nella finestra estiva del mercato, ma non ha chiuso le porte alla cessione di Thiago Alcantara: "Non abbiamo mai avuto alcun contatto con il Liverpool, quindi non posso dire nulla. Se vorrà essere ceduto, dovremo occuparcene. Il Bayern ha sempre soddisfatto tutti i suoi desideri e lui si è comportato sempre con classe", ha detto alla Bild. "Tuttavia, sembra che voglia provare una nuova esperienza. Ha il contratto in scadenza tra un anno e voglio dirlo chiaramente: non perderemo nessuno gratis".