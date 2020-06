Russia, torna il campionato e c'è già il caso Rostov. Squadra in quarantena, in campo i 2003

Torna il campionato russo dopo uno stop di tre mesi. Oggi le prime due partite, valide per il 23° turno: alle 17 si giocherà Krylya Sovetov-Akhmat Grozny, mentre alle 19 sarà la volta di Sochi-Rostov. Altre tre partite domani mentre domenica si completerà il quadro. Spicca la sfida fra CSKA Mosca e Zenit, in programma domani.

C'è già un problema, legato al Rostov. Sono stati confermati sei casi e i giocatori e tutta la rosa della prima squadra è in quarantena. Per evitare la sconfitta a tavolino, verrà mandata a Sochi la squadra giovanile, composta prevalentemente da ragazzi del 2003. È stato confermato infatti che l'incontro avrà luogo. Amaro il commento del tecnico, Valeri Karpin: "Non so chi giocherà, siamo in una prigione".

Questo il programma completo e la classifica:

Stasera

Krylya Sovetov-Akhmat Grozny

Sochi-Rostov

Domani

Ural-Rubin Kazan

Arsenal Tula-Spartak Mosca

CSKA Mosca-Zenit

Domenica

Ufa-Tambov

Lokomotiv Mosca-Orenburg

Krasnodar-Dinamo Mosca

Classifica

Zenit 50

Lokomotiv Mosca 41

Krasnodar 41

Rostov 38

CSKA Mosca 36

Dinamo Mosca 30

Arsenal Tula 28

Spartak Mosca 28

Ufa 27

Ural 25

Tambov 25

Sochi 24

Orenburg 23

Rubin Kazan 23

Krylya Sovetov 22

Akhmat Grozny 20