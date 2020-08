Saint-Etienne, sono cinque gli epurati di Puel: anche M'Vila non convocato per il ritiro

Dopo le parole, ecco l'azione. Il tecnico del Saint-Étienne Claude Puel, ha convocato 24 giocatori per il ritiro di Dinard e ha lasciato a casa diversi giocatori di rilievo. Yann M'Vila (ex Inter), Ryad Boudebouze e Wahbi Khazri non partiranno con i compagni, così come i due difensori Palencia e Trauco. Tutti questi calciatori, oltre al portiere Stéphane Ruffier, sono invitati a trovare un'altra squadra