Salisburgo, Marsch: "Gara superba. Contentissimo per Berisha, se lo merita"

vedi letture

Jesse Marsch, allenatore del Salisburgo, ha parlato nel post partita della sfida vinta contro la Lokomotiv Mosca: "E' stata una gara superba da parte nostra. I ragazzi hanno giocato veramente bene, battagliato e vinto molte sfide. Siamo stati molto bravi in entrambe le fasi. E' stato uno dei nostri match migliori in Champions League. Sono davvero contento per Berisha. Ha lottato in ogni sessione di allenamento, ha avuto la propria chance e ha dato tutto il proprio meglio".