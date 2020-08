Salta un'altra amichevole in Francia: Dijon-Nimes annullata per sospetto caso di COVID-19

Ancora un'amichevole annullata in Francia per un sospetto caso di COVID-19. La sfida tra Dijon e Nimes, in programma per domani alle 14, è stata cancellata perché il Nimes a comunicato di aver individuato un potenziale infetto. Lo ha annunciato lo stesso club in una nota ufficiale.