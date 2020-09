Schalke 04, il ds Schneider: "Baum specialista, le sue squadre hanno sempre un'identità"

vedi letture

Intervenuto ai microfoni ufficiali del club, il direttore sportivo dello Schalke 04 Jochen Schneider ha parlato del nuovo tecnico Manuel Baum: "Con Manuel Baum abbiamo preso uno specialista assoluto per lo Schalke 04. Se si guarda le sue postazioni, si scoprirà che le sue squadre avevano sempre un’identità. Questo è un fattore molto importante nella nostra situazione attuale. Siamo convinti che Manuel Baum, come persona e come allenatore, si adatti molto bene allo Schalke 04. A questo punto vorremmo ringraziare particolarmente la DFB per la rapida approvazione".