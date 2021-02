Schalke 04, dopo l'1-5 contro lo Stoccarda saltano Gross e il ds Schneider

Ultimo posto in classifica con 9 punti. La stagione dello Schalke 04 è a dir poco fallimentare e la sconfitta pesantissima di ieri per 5-1 contro lo Stoccarda è forse l'ultima per Jochen Schneider e per Christian Gross. Secondo quanto riporta Bild, sia il tecnico che il direttore sportivo sarebbero stati sollevati dall'incarico.