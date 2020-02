Sergio Ramos nella storia. Superato il record di Buffon per numero di presenze in Champions

Serata da record per Sergio Ramos. Il capitano del Real Madrid con la gara di questa sera contro il Manchester City ha messo a referto la sua 124 partita in Champions League, più di chiunque altro giocatore della storia. Superato dunque il record di 123 apparizioni nella massima competizione europea per club di Gianluigi Buffon. A riportare la notizia è OPTA.

124 - @realmadriden's Sergio Ramos has now played more @ChampionsLeague games with all of them being starts than any other player in the competition (124), surpassing Gianluigi Buffon's record of 123. Captain. pic.twitter.com/MnEq1qfqjC

— OptaJose (@OptaJose) February 26, 2020