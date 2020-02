vedi letture

Sergio Ramos punta al rinnovo. Il Real però non ha fretta e blocca tutto

È da considerarsi "congelata" la trattativa per il rinnovo di Sergio Ramos con il Real Madrid. Il difensore e capitano dei Blancos è in scadenza di contratto nel giugno 2021 con il club ma ancora, come riporta AS, non ha ricevuto alcuna chiamata dalla dirigenza per iniziare a parlare di futuro. In questo senso il Real ha fatto capire che non ha alcuna fretta anche a causa dell'età del giocatore, che al momento della fine del suo attuale contratto avrà 35 anni. Qualora si decidesse di andare avanti insieme il Real ha però già chiarito la sua politica: la posizione dell'ex Siviglia verrà valutata di anno in anno con accordi da 12 mesi. Diverso, al momento, il pensiero di Ramos che punta ad un accordo biennale.