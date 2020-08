Setien: "Credo nella forza della squadra, non solo in Messi. Lewa? Non è forte come lui"

Quique Setien, tecnico del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Bayern Monaco: "Giocheremo una partita molto importante. Sarà molto equilibrata e sarà importante mantenere il possesso palla, perché il potenziale offensivo del Bayern è altissimo. Poi tutto dipenderà da come riusciremo a farlo. Le motivazioni verranno da sole. Conosciamo il potenziale dei nostri rivali. Sono straordinari ma lo siamo anche noi. Quando avranno la palla, non avremo altra scelta che difendere".

La vittoria del PSG: "Il calcio ha molti paradossi, ma alla fine l'Atalanta è una squadra con meno talento e questo ha fatto la differenza".

Come arriva il Barcellona: "Stiamo bene, abbiamo lavorato bene e non vediamo l'ora di giocare. Dembélé? È una soddisfazione vederlo in rosa. Ci auguriamo che possa giocare qualche minuto".

Messi e la squadra: "Leo ci può aiutare a vincere la partita, ma credo nella forza della squadra. Dobbiamo aiutare Messi. Senza la forza della squadra, Leo rende meno".

Il pericolo pubblico: "Lewandowski è un grande calciatore ma non è all'altezza di Leo. È in un grande momento, ha segnato 13 gol in Champions League, ed è molto ben assistito. Ma Leo c'è e lo ha dimostrato contro il Napoli"

L'avversario: "Siamo preoccupati per tante cose. È una squadra che pressa bene e crea pericoli. Sarà una partita in cui ci alterneremo, dovremo difendere e attaccare. Non ci sarà un chiaro dominatore".