Shakhtar, Kryvtsov: "Non meritavamo un passivo così pesante"

Il difensore ucraino, classe '91, Serhiy Kryvtsov dello Shakhtar Donetsk ha rilasciato le seguenti dichiarazioni, come riporta il sito ufficiale della UEFA (uefa.com), al termine dell'incontro Borussia Mönchengladbach-Shakhtar Donetsk 4-0, valevole per la 4ª giornata del Gruppo B della fase a gironi della UEFA Champions League 2020/2021:

"Faccio fatica ad accettare il mio errore - dichiara il calciatore arancionero a Futbol 2 - perché, da quello, sono scaturiti un calcio di rigore che, poi, è diventato un gol subito. Stasera, ancora una volta, abbiamo subito gol da calcio piazzato (l'1-0 di Stindl su rigore ed il 2-0 di Elvedi da calcio d'angolo, ndr) e da palla inattiva (il 3-0 di Embolo ed il 4-0 di Wendt, entrambi da calcio di punizione, ndr). Non mi sento di dire che abbiamo giocato così male da meritarci questo risultato. Loro, ogni volta che scendevano, ci segnavano".

"Nel secondo tempo - prosegue Kryvtsov -, la partita è stata più equilibrata ma abbiamo comunque subito gol e, per giunta, un'altra volta da palla inattiva (il calcio di punizione del 4-0 di Wendt, ndr). Per me e per Bondar è stata dura provare a fermare Embolo e Thuram perché spesso ci siamo trovati 2vs2 con loro".