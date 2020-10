Sheffield Utd, Wilder amaro: "Devi fare di più se vuoi salvarti in Premier"

Intervenuto in conferenza stampa, al termine della partita persa in casa contro il Manchester City, il tecnico dello Sheffield United Chris Wilder ha così commentato la gara.

Sulla sconfitta col City:

"Devi essere sempre al massimo delle tue possibilità contro di loro. I bravi giocatori sanno gestire il pallone quando lo perdi in posizioni pericolose. Pensavo ci fossero le possibilità per raggiungere un risultato positivo, ma non abbiamo fatto abbastanza quando avevamo noi il possesso. Non basta essere aggressivi e provarci, bisogna dimostrare di più per salvarsi in Premier".