ufficiale Sheffield United ultimo in Premier League, richiamato Wilder in panchina

Dopo aver annunciato nelle scorse ore l'esonero di Paul Heckingbottom, lo Sheffield United ha comunicato attraverso i propri canali ufficiali il nome del nuovo allenatore: si tratta di Chris Wilder, che ha firmato con i blades fino al 2025.

56 anni, Wilder è un graditissimo ritorno a Sheffield, avendo guidato la squadra dal 2016 al 2021, vincendo prima la League One e poi riportando la squadra in Premier League con un incredibile 9° posto alla prima stagione nel massimo campionato. La squadra è attualmente ultima in classifica in Premier League avendo ottenuto soli 5 punti dopo 14 giornate ed è reduce da un'umiliante sconfitta sul campo del Burnley in una sfida salvezza.