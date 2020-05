Si scalda l'attesa per il Klassiker. Il Bayern Monaco pronto a fare follie per Jadon Sancho

Sulle orme di Lewandowski, Gotze e Hummels. Secondo ESPN, la corsa del Manchester United a Jadon Sancho ha un rivale in più. Nelle ultime ore ed in attesa del Klassiker di martedì 26 maggio infatti il Bayern Monaco si sarebbe messo in contatto col Borussia Dortmund per conoscere la situazione dell’esterno inglese. Oltre a Sané, quindi, i bavaresi vorrebbero anche il talento giallonero e per aggiudicarsi il suo cartellino potrebbero battere ogni record di spesa del club investendo oltre 120 milioni di euro. Sullo sfondo come detto lo United, da mesi interessato all’ex Manchester City.