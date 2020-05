Sindaco di Londra: "Presto per ricominciare. La Premier non può imporre oneri alla sanità"

La Premier League si appresta a riprendere, ma non tutti sono d'accordo che sia una scelta giusta. Un portavoce dell’ufficio del sindaco di Londra ha dichiarato al quotidiano London Evening Standard: "Sadiq Khan è entusiasta di vedere riprendere la Premier League e lo sport professionistico in generale. Tuttavia, mentre il paese è ancora alle prese con questa crisi e centinaia di persone muoiono ogni giorno, ritiene che sia troppo presto per discutere della ripresa della Premier League e dello sport ad alte prestazioni nella capitale. Come tifoso del Liverpool, ovviamente vuole tornare a vedere la Premier League, ma ciò può accadere solo quando la situazione sanitaria è sicura e non può imporre un onere aggiuntivo al servizio sanitario nazionale e ai servizi di emergenza. Il sindaco è preoccupato per la salute dei giocatori e di tutti gli sportivi. Ci sono domande da porsi, in primis su come si possa giocare evitando di diffondere il virus".