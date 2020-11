Siviglia agli ottavi di Champions, l'ironia social: l'Europa League avrà un nuovo padrone

La rete realizzata da Munir al 95' ha permesso al Siviglia di battere il Krasnodar e qualificarsi agli ottavi di Champions League con due turni d'anticipo. Un gol che avrà probabilmente reso felici anche i club dell'Europa League, che temevano una "retrocessione" della squadra capace di vincere diverse edizioni della competizione, compresa l'ultima. Così, i social si sono scatenati, facendo riferimento proprio a questa curiosità.

