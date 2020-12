Siviglia-Chelsea 0-4, le pagelle: Giroud fenomeno, andalusi asfaltati

vedi letture

SIVIGLIA-CHELSEA 0-4

Marcatori: 8'/54'/74'/83' rig. Giroud (C)

SIVIGLIA

Alfonso Pastor 5,5 - Non certo il miglior esordio tra i professionisti: il classe 2000 compie tre ottime parate ma si ritrova costretto a recuperare il pallone dal sacco per ben quattro volte.

Jesus Navas 6 - Con la sua esperienza prova a portarsi il resto della squadra sulle spalle, ma non riesce nell'impresa. Propositivo quando possibile sulla corsia di destra, è d'aiuto anche in difesa (Dal 59' Koundé 5,5 - Difficile giudicare la sua prestazione visto il dominio totale del Chelsea nell'ultimo spezzone di partita)

Sergi Gomez 4,5 - Giroud sguscia via senza particolari problemi nella zona centrale del campo: il numero 3 di Lopetegui è tutt'altro che impeccabile nei duelli con l'attaccante francese, al quale regala sia il secondo che il quarto gol (causa il fallo che porta al rigore).

Diego Carlos 5 - Non riesce in alcun modo a contrastare la forza straripante di Giroud: anch'egli, come il compagno di reparto, viene letteralmente surclassato dall'avversario. Serata da dimenticare al più presto.

Rekik 5,5 - Buona prestazione nel primo tempo, ma poi si scioglie come neve al sole. In occasione del terzo gol, lascia un'autostrada liberta a Kanté che non perdona, in velocità, sulla destra.

Rakitic 6 - L'ex Barcellona si sforza, per quanto possibile, per limitare i danni: si mette poco in mostra ma lavora sottotraccia (Dal 75' Oliver Torres s.v.)

Gudelj 5 - Sulla sua prova pesa notevolmente il cartellino giallo rimediato dopo appena un quarto d'ora: ad inizio ripresa prova l'iniziativa personale col destro da posizione defilata, ma per un soffio non inquadra la porta.

Oscar Rodriguez 6 - E' uno dei più pericolosi quando si tratta di battere i calci di punizione: fa il possibile, ma non è sufficiente per evitare la disfatta. A partita ormai chiusa, Lopetegui lo toglie dal campo in ottica Real Madrid (Dal 60' Jordan 5,5 - Non si vede praticamente mai, fatta eccezione per una mini-rissa che si scatena nei minuti di recupero)

Vazquez 5,5 - Emerson e Rudiger non gli danno un attimo di tregua. La vecchia conoscenza del calcio italiano non trova mai la porta, però si fa notare positivamente quando il Siviglia è chiamato a difendere (Dal 67' Munir s.v.)

En-Nesyri 5 - Il suo nome compare sulla distinta diramata dalla UEFA, ma siamo sicuri che abbia giocato? Per quanto visto in campo non si direbbe: mai protagonista, sempre fuori dal gioco.

Idrissi 5 - Schierato a sorpresa dal primo minuto, non ripaga in alcun modo la scelta dell'allenatore: quando viene servito sembra "imponente" di fronte alla retroguardia avversaria (Dal 59' Ocampos 6 - Entra in campo sullo 0-2, a risultato già compromesso: non può far nulla per migliorare la situazione di un Siviglia in caduta libera)

CHELSEA

Mendy 6 - Poco impegnato, si fa trovare pronto nelle sporadiche circostanze in cui viene chiamato in causa.

Azpilicueta 6,5 - Alterna la fase difensiva a quella offensiva senza alcuna sbavatura, dimostrando confidenza con un palcoscenico importante come quello della Champions League e grande intesa con il resto della squadra.

Christensen 6,5 - Ottimo rientro dopo un mese e mezzo di stop: il difensore centrale danese ha giocato una partita molto attenta e precisa con nessun errore da segnalare.

Rudiger 7 - In seguito alla prova di stasera, probabilmente l'ex Roma attirerà un numero ancora maggiore di pretendenti in vista del mercato di gennaio: solidità straordinaria in difesa, ma è un gigante anche nell'area avversaria. Al 27', infatti, va ad un passo dal gol sugli sviluppi di un corner.

Emerson 7 - Gran serata per il terzino sinistro della nazionale italiana, sempre "sul pezzo": è una spina nel fianco per il Siviglia.

Kovacic 6,5 - Sforna l'assist per la rete dello 0-2. A centrocampo non ha rivali: fa ciò che vuole... nel migliore dei modi (Dal 67' Ziyech 6 - Entra a partita ormai conclusa, dal punto di vista del risultato, toccando pochi palloni)

Jorginho 6,5 - Si vede meno rispetto ai compagni, ma la sua presenza si sente eccome. Nessun problema in mezzo al campo per il calciatore di origini brasiliane (Dall'85' Gilmour s.v.)

Hudson-Odoi 6,5 - Ha voglia di lasciare il segno, ha una grinta fuori dal normale e lo si nota particolarmente: abile ad allargarsi sull'esterno per sfornare cross per i compagni.

Havertz 7 - Uomo-assist per la rete che sblocca la contesa: gioca un primo tempo a livelli altissimi con il 94% di precisione nei passaggi. Quanto visto stasera fa ben sperare in ottica futura (Dal 67' Kanté 6,5 - Appena entrato, si rende subito protagonista di una gran giocata per il servizio al tris di Giroud. Affamato)

Pulisic 5,5 - L'unica nota stonata nella grande notte dei "Blues". Bisogna stare con i piedi per terra, soprattutto in campo internazionale, perché strafare non serve a nulla: dà la sensazione di voler sempre forzare il colpo, crea tanto ma in definitiva non concretizza nulla. Peccato di gioventù (Dal 67' Mount 6 - Ci mette due minuti per entrare in partita: al 69' sfugge alla difesa andalusa e si porta a tu per tu col portiere, ma si divora la gioia personale)

Giroud 9 - E' un giocatore straordinario e questa sera ha dato un'ulteriore conferma del suo talento fuori dal normale. Gli anni passano per tutti, il francese ne ha già 34 ma in campo pare veramente un ragazzino: fa tutto giusto, segnando un poker clamoroso che vale il primo posto matematico nel girone. Non svegliatelo dal sogno (Dall'85' Werner s.v.)