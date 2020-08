Siviglia, doppia seduta in vista della Roma: Vaclik viaggia verso il recupero

Nella giornata di oggi il Siviglia ha effettuato una doppia seduta di allenamento in vista della sfida contro la Roma in Europa League in programma giovedì prossimo. Per il secondo giorno consecutivo, il portiere Vaclik si è allenato regolarmente con i compagni e quindi la sua presenza in campo contro i giallorossi è sempre più probabile.