Siviglia, il positivo al Covid-19 è Gudelj: "Sono asintomatico, voglio rientrare presto"

Il giocatore del Siviglia (prossimo avversario della Roma in Europa League) positivo al Covid-19 è Nemanja Gudelj. A confermarlo è il diretto interessato tramite i propri canali social: "I test hanno confermato la mia positività al Covid-19. Voglio informare tutti che sto bene, non ho alcun sintomo e voglio tornare al più presto insieme ai miei compagni per aiutare il club a conseguire gli obiettivi in questo finale di stagione. Grazie a tutti per i messaggi di supporto".