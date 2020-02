vedi letture

Siviglia, Lopetegui non si fida del Cluj: "Cambiano pelle ogni gara con grande facilità"

Dopo il pari dell'andata in casa del Cluj il Siviglia di Julen Lopetegui si giocherà il passaggio agli ottavi di finale di Europa League nel match di domani fra le mura amiche. Il tecnico degli andalusi ha così presentato la gara di domani: "Siamo ambiziosi e vogliamo andare avanti in questa competizione - ha spiegato l'ex ct della Spagna -. Sappiamo però che sarà dura battere il Cluj che in trasferta ha finora dimostrato di essere ancor più pericoloso che in casa. Per questo dovremo essere pronti a fare il nostro gioco e rispondere alle loro iniziative. Per questo motivo è anche difficile fare dei parallelismi con la gara d'andata. Quella di domani sarà una partita completamente diversa, in uno stadio diverso e contro un Cluj che giocherà in modo nuovo rispetto alla scorsa settimana. Loro hanno uno stile di gioco ben definito, ma la tempo stesso sanno cambiare atteggiamento tattico a gara in corso, passando da una difesa a 4 ad una a 5 con grande facilità".