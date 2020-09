Siviglia, Rakitic sulla Supercoppa Europea: "Una finale si gioca per vincerla"

Ivan Rakitic è tornato al Siviglia dopo l'avventura al Barcellona e domani giocherà la prima partita ufficiale dopo il ritorno in Andalusia e lo farà niente di meno che nella finale di Supercoppa Europea contro il Bayern Monaco: "Sono molto orgoglioso di poter nuovamente vestire questa maglia in una finale. Piano piano aumenta il nervosismo ma ho grande voglia di tornare in campo. Una finale si gioca per vincerla e noi ci proveremo. Voglio scendere in campo contro i migliori per divertirmi e provare a farli soffrire".