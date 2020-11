Slovacchia, Skriniar: "Oggi buona prestazione. Abbiamo ancora qualcosa per cui giocare"

vedi letture

Milan Skriniar, difensore dell'Inter, commenta così la vittoria della sua Slovacchia contro la Scozia nella gara valida per il gruppo 2 della Lega B di Nations League: Dopo la partita vinta contro la Scozia, che permette alla Slovacchia di poter sperare ancora di rimanere nella Lega B della Nations League, Milan Skriniar commenta così il risultato: "Abbiamo fornita una prestazione buona e combattiva, con grande impegno. Già mercoledi avevamo fatto bene, oggi ha funzionato tutto. Sono contento che non abbiamo subito gol. Con Lubomir Satka funziona tutto bene, ci aiutiamo a vicenda; penso che abbiamo fornito una buona prestazione. Oggi abbiamo combattuto tutti come una persona sola. Abbiamo ancora qualcosa per cui giocare".