Southampton-Tottenham 2-5, le pagelle: Son e Kane straordinari, bene Lloris

SOUTHAMPTON-TOTTENHAM 2-5

Marcatori: 32'/90' Ings (S), 45+2'/47'/64'/73' Son (T), 82' Kane (T)

SOUTHAMPTON

McCarthy 5,5 - Chiude la giornata con cinque reti al passivo, ma non ha particolari colpe in nessuna marcatura degli "Spurs".

Walker-Peters 6 - Si ritrova spesso costretto a prediligere la fase di contenimento piuttosto che quella offensiva, ma quando ha l'opportunità di creare occasioni in avanti non si fa attendere: molto bella, infatti, la verticalizzazione per la prima rete di Ings.

Stephens 5 - Generoso nel primo tempo, assolutamente fuori dagli schemi nella ripresa: la difesa del Southampton balla troppo nei secondi 45', il Tottenham ringrazia e chiude con un pokerissimo.

Bednarek 4,5 - Seconda parte di gara da dimenticare al più presto per il centrale, che si fa sfuggire ripetutamente Son dimostrando una sorta di "impotenza" di fronte allo straripante attaccante sudcoreano. Poco lucido in fase di contenimento e in chiusura.

Bertrand 5,5 - Non è certo una giornata da ricordare per il terzino sinistro, mai veramente pericoloso in avanti e spesso in ritardo sulle incursioni del Tottenham.

Djenepo 6,5 - Sicuramente tra i migliori della sua squadra, al 26' colpisce un palo sfruttando un rinvio sbilenco di Kane. Buon lavoro sugli esterni, quando scatta in velocità riesce diverse volte a mettere in difficoltà avversari ben più preparati di lui dal punto di vista fisico.

Ward-Prowse 5,5 - La sua non può essere certo considerata una prestazione impeccabile: ad inizio ripresa, subito dopo il secondo gol del Tottenham, prova a scuotere i compagni con una conclusione che però non sortisce gli effetti sperati.

Romeu 5 - Si fa ammonire a soli cinque minuti dal calcio d'inizio, ammonizione che pesa tantissimo sulla sua partita: non si tira indietro nei contrasti nemmeno col giallo sulle spalle, dunque viene sostituito prima di un'eventuale espulsione (Dal 55' Smallbone 5 - Non riesce mai ad entrare in partita)

Armstrong 5,5 - Prova a mettersi in mostra tra la fine del primo tempo e l'inizio del secondo, ma dai suoi piedi nasce troppo poco per creare problemi a Lloris (Dal 69' Tella s.v.)

Adams 6 - Tra i principali protagonisti nel corso del primo tempo, dimostra una ottima intesa con Ings e soprattutto una gran lettura delle manovre degli "Spurs". Non basta, però, per incidere: merito anche a Lloris, che al 10' gli nega un gol con un ottimo riflesso (Dall'80' Long s.v.)

Ings 6,5 - Bravo ad inserirsi tra le linee: superbo ad arrivare per primo sul lancio di Walker-Peters e a mandare al bar Sanchez e Dier, superando Lloris con una gran conclusione per il primo gol. Perfetto anche nella realizzazione del rigore a tempo scaduto.

TOTTENHAM

Lloris 6,5 - Straordinario intervento del portiere francese su Adams dopo appena dieci minuti: è un ottimo riflesso a consentirgli di mantenere la porta inviolata. Può far poco, successivamente, sui due centri di Ings.

Doherty 6 - Non è sempre preciso nei lanci in profondità per Kane e Son, allo scadere è ingenuo a commettere un fallo di mano: già ammonito, viene graziato dall'arbitro che decide di non estrarre il cartellino rosso. Per sua fortuna, però, il match era già ampiamente indirizzato in favore del Tottenham.

Dier 5,5 - Si perde Ings in occasione del primo gol del Southampton, ma tutto sommato si rende protagonista di una prestazione discreta e con poche esitazioni di rilievo.

Sanchez 5,5 - Fa un importante lavoro di contenimento sugli attaccanti avversari: in coabitazione con Dier, però, non chiude su Ings nell'azione che porta alla prima marcatura biancorossa.

Davies 6 - Si sostituisce a Lloris al 20' sul tentativo ravvicinato di Adams, riuscendo a leggere al meglio l'iniziativa dell'attaccante. Non riesce ad aggredire sugli esterni, ma è prezioso nel giro palla.

Winks 6 - Pomeriggio non ad altissimi livelli per il ventiquattrenne inglese, che si limita a portare a termine il compito richiesto da Mourinho sulla linea dei centrocampisti.

Ndombele 5 - Primo tempo assolutamente al di sotto delle aspettative da parte sua, Mourinho non si accontenta dell'azione del momentaneo pareggio e lo toglie dal campo in avvio di ripresa (Dal 46' Lo Celso 6 - Dal suo ingresso in campo, la partita cambia totalmente ma non ha modo per "spezzare" l'incantesimo di Kane e Son)

Hojbjerg 5,5 - Sembra un po' pagare l'incrocio con la sua vecchia squadra, si limita ad organizzare le azioni dal centrocampo senza mai affondare il colpo.

Lucas Moura 5 - Sofferenza e pochi palloni giocati dal brasiliano, apparso decisamente sottotono rispetto ai suoi compagni di reparto (Dal 61' Lamela 6,5 - L'ex Roma entra immediatamente in partita regalando una serie di giocate di qualità: è da una sua iniziativa che prende forma la cinquina degli "Spurs")

Kane 8,5 - Si vede annullare due gol nel primo tempo, ma da gran campione non si scoraggia e continua ad offrire un calcio di livello incredibilmente alto: sforna quattro assist per Son (uno più bello dell'altro) e nel finale mette a segno anche il secondo gol stagionale. E' giocatore straordinario (Dall'84' Bergwijn s.v.)

Son 8,5 - Quattro reti segnate su altrettanti passaggi splendidi di Kane: il sudcoreano riscatta una partenza un po' in sordina con una serie di marcature che gli consentono di prendere il largo nella classifica marcatori. E' una spina nel fianco per la difesa del Southampton, che se lo vede sfuggire da tutte le parti: pomeriggio di grazia, fermarlo sarebbe stato impossibile per chiunque.