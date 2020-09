Spagna, secondo test PCR negativo per Traore. L'esterno sia aggrega alla squadra

vedi letture

Attraverso un comunicato pubblicato sul sito ufficiale, la Federcalcio spagnola ha reso noto la convocazione di Adama Traoré per il prossimo impegno delle Furie Rosse, contro l'Ucraina.

Il giocatore, escluso dal gruppo in un primo momento a causa della positività al test PCR, ha superato il secondo ed è volato a Madrid per entrare a far parte della squadra. Sfuma così definitivamente il sogno del Mali, che avrebbe voluto a disposizione l'esterno del Wolverhampton. Traoré ha scelto la Spagna e potrebbe fare il suo esordio tra pochi giorni.