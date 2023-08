ufficiale Adama Traorè non verrà in Serie A, è un nuovo giocatore del Fulham

vedi letture

Non sarà in Serie A (era stato accostato, tra le altre, anche a Milan e Roma) il futuro di Adama Traorè. Il potente esterno offensivo, 27 anni e svincolato dal Wolverhampton lo scorso 30 giugno, ha trovato una nuova squadra. È il Fulham, tra le rivelazioni dell'ultima Premier League, con cui ha firmato un contratto di due anni, in scadenza il 30 giugno 2025, con opzione per un terzo.