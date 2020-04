Sporting CP, Battaglia ricorda: "Jesus voleva che seguissi Messi da ogni parte. Lo ringrazio"

Simpatico aneddoto raccontato da Rodrigo Battaglia, centrocampista in forza allo Sporting CP che in una diretta Instagram ha ricordato quando, per l'incontro di Champions League del 2017, l'allenatore Jorge Jesus gli affidò la marcatura a uomo su Messi: "Già nel primo allenamento della settimana venne da me e mi disse: "Rodri, hai intenzione di marcare il ragazzo bassino?". Sbiancai: "Per tutto il campo?", fu la mia domanda alla quale Jorge annuì. Mi sentii un po' imbarazzato: ho dovuto seguire il miglior giocatore del mondo da tutte le parti. Era la prima volta che succedeva nella mia vita, e il tecnico insistette per vedere alcuni dei suoi video insieme a me, anche se gli avevo detto che li conoscevo già. Perdemmo 1-0, ma giocammo una grande partita. Anche nelle settimane successive, poi, Jesus mi ha chiesto di marcare individualmente altri avversari. Gli sono grato: è per lui se sono allo Sporting, e mi ha insegnato molte cose".