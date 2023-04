Importante rinforzo per l'Atletico Mineiro. Il club brasiliano ha annunciato l'ingaggio di Rodrigo Battaglia: il 31enne argentino, che era tornato a Maiorca in estate, lascia l'Europa dopo sette anni e firma un contratto fino al 31 dicembre 2024.

Tem novo reforço pras nossas batalhas! ⚔️

🐔📝 O argentino @RodriBattaglia é o novo volante do #Galo! Com passagem pela Seleção Argentina, o meio-campista de 31 anos estava no Mallorca, da Espanha, e assina com o #Galo até dezembro de 2024. 🇦🇷 pic.twitter.com/NslPLYRFQQ

— Atlético (@Atletico) April 1, 2023