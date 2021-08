ufficiale Rodrigo Battaglia riparte dal Maiorca. L'annuncio del club è uno spot pubblicitario

Nuova avventura per Rodrigo Battaglia. Il centrocampista argentino, ex tra le tante di Sporting CP, Alaves e Braga, riparte dal Maiorca in Primera División spagnola. Questo il simpatico annuncio del club neo-promosso sul classe '91, presentato ai suoi nuovi tifosi con una sorta di spot pubblicitario: