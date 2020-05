Stasera Dortmund-Bayern, in palio una fetta di Meisterschale: Hummels verso il recupero

Questa sera riparte la Bundesliga ed è subito sfida chiave per il titolo: Borussia Dortmund-Bayern Monaco si giocano buona fetta del Meisterschale. 4 punti dividono le due squadre, entrambe ripartite con due vittorie nette.

STATO DI FORMA Sei vittorie consecutive per gli uomini di Lucien Favre, reduci da un 2-0 a Wolfsburg dopo il 4-0 nel Revierderby. In totale sono 6 vittorie consecutive che hanno rimesso in carreggiata il BVB, togliendo i dubbi sulla bontà del lavoro del tecnico svizzero. E a guardare a più ampio raggio, 9 vittorie nelle ultime 10 partite. Dall'altra parte c'è un Bayern reduce da un 5-2 senza appello all'Eintracht e un facile successo sul campo dell'Union Berlino. I bavaresi sono l'unica squadra imbattuta di Bundesliga nell'anno solare 2020.

LE ULTIME DAI CAMPI Mats Hummels verso il recupero: il centrale dovrebbe essere a disposizione nonostante i problemi rimediati contro il Wolfsburg che lo hanno costretto a uscire alla fine del primo tempo. Emre Can a disposizione e già lo si era visto a partita in corso alla Volkswagen Arena mentre resta in dubbio Axel Witsel. Assente Marco Reus che non gioca da febbraio, così come Schulz e Zagadou. Hansi Flick dovrà fare a meno di Thiago Alcantara, indisponibili anche Coutinho e Tolisso. Serge Gnabry è pronto a tornare fra i titolari dopo aver iniziato la sfida contro l'Eintracht in panchina. Recuperato anche Boateng.

Queste le probabili formazioni:

BORUSSIA DORTMUND: Bürki; Piszczek, Hummels, Akanji; Hakimi, Can, Brandt, Guerreiro; Sancho, Haaland, Hazard. All. Favre.

BAYERN MONACO: Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Müller, Coman; Lewandowski. All. Flick.