Stoichkov: "Perché Riquelme non ha fatto bene al Barça? Colpa di quell'imbecille di Van Gaal"

vedi letture

"Qual è stato il motivo per cui Riquelme non è riuscito a far bene nel Barcellona?". Una domanda alla quale tanti hanno provato a dare risposta. A svelare l'arcano, ovviamente a modo suo, ci ha pensato Hristo Stoichkov, leggenda del calcio bulgaro. L'ex attaccante del Parma ha usato parole molto forti ai microfoni di Radio Impacto: "Aveva un imbecille come Van Gaal che lo allenava. Sebbene abbia fatto alcune cose buone, molti lo hanno sofferto a causa della sua stupidità. Anche io mi sono trovato male con lui. È entrato nello spogliatoio e ha detto che c'erano molti seguaci di Cruijff. Ma tra loro due c'era una grande differenza".