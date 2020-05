Stop alla campionato francese: il Dijon studia un piano per i propri abbonati

Campionato concluso in Francia. La pandemia di Covid-19 ha portato la Federazione transalpina ad interrompere la Ligue 1. Il Dijon si è attivato per andare incontro agli abbonati che, ovviamente, non potranno far valere il proprio titolo d’accesso in questo finale di stagione. Come si legge sul sito ufficiale del club, le possibilità saranno tre: avere un credito sul prossimo abbonamento, una donazione al club oppure il rimborso delle cinque partite casalinghe non disputate.