Suarez come Eto'o, Koeman come Guardiola: l'attaccante resta nonostante la rivoluzione

Luis Suarez come Samuel Eto'o. Sport mette a confronto la storia dell'attaccante camerunese con quella dell'uruguaiano: entrambi hanno fatto la storia del Barcellona, entrambi sono stati scaricati per dare il via a una rivoluzione. Eto'o fu inserito nella lista dei cedibili eccellenti da Guardiola, insieme a Deco e Ronaldinho. Rimase e fu protagonista assoluto nella prima tripletta della storia del club, poi andò via l'anno successivo per fare le fortune dell'Inter di Mourinho.

La situazione di Suarez ricorda molto quella dell'africano. Ora più che mai, infatti, la sua permanenza al Barcellona sembra essere garantita. E Koeman farà come Guardiola: sfrutterà il Pistolero, che giocherà anche per la gioia dell'amico Lionel Messi. Titolare o riserva di lusso, ma pur sempre un'arma straordinaria.