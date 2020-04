Sudamerica, la Conmebol anticiperà fino al 60% dei premi per aiutare i club iscritti alle coppe

vedi letture

In un periodo di grandi difficoltà economiche la CONMEBOL ha deciso di aiutare i club iscritti e come ha dichiarato il presidente Alejandro Dominguez l'organizzazione metterà a disposizione 65 milioni di dollari ai club che disputano la Libertadores e la Copa Sudamericana, come anticipo fino al 60% dei diritti di partecipazione. "Con la casa in ordine e le finanze solide possiamo affrontare la pandemia con fiducia" ha dichiarato, aggiungendo: "Come dirigenti dobbiamo prenderci cura del calcio, essere coscienti della sua importanza, dei posti di lavoro che genera, non solo ai calciatori ma a chi orbita attorno. Per questo dobbiamo essere responsabili quando prendiamo decisioni, che devono proteggere il calcio e che riducano al minimo l'impatto economico e sociale di questa situazione".