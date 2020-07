Suso festeggia la Champions: "Cosa cosa cosa?". Ora è tutto del Siviglia

vedi letture

Suso sarà un nuovo giocatore del Siviglia. Con la qualificazione in Champions League degli andalusi scatta il riscatto obbligatorio del giocatore, che a tutti gli effetti possiamo considerare ex Milan. Sarà di fatto la sua prima partecipazione al massimo torneo continentale, dato che l'unica stagione in cui è stato inserito in lista ha collezionato appena una panchina. Per la cronaca, si tratta di Liverpool-Ludogorets del 16 settembre 2014. "Que que? What?" (cosa cosa? Cosa?) è il simpatico tweet del giocatore, a sottolineare la sua incredulità nel poter disputare il torneo.