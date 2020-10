Svizzera, Sommer: "Ci è mancato mordente in attacco, pensiamo alla prossima partita"

Il portiere della Svizzera Yann Sommer ha commentato la sconfitta contro la Spagna: "Naturalmente stasera avremmo immaginato che le cose andassero in modo diverso. Tuttavia, ci sono ancora diversi punti in gioco. L'unica cosa che ci è mancata stasera è più mordente in attacco. E' stata una partita difficile e non abbiamo motivo di vergognarci della nostra prestazione. Adesso dobbiamo pensare alla prossima partita".