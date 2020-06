Terry: "A 19 anni comprai un bolide, Wise mi afferrò per il collo e lo riportai indietro"

John Terry ha disputato 712 partite con la maglia del Chelsea e ha appeso gli scarpini al chiodo nel 2018, dedicandosi alla carriera di alleanatore. L'attuale assistente dell'Aston Villa ha parlato in un podcast dei suoi esordi con la maglia dei Blues, in particolare di un episodio che ha visto protagonista Dennis Wise: "Avevo 19 anni e ottenemmo un ricco bonus per la qualificazione in Champions. Pensai di comprare una macchina; quando arrivai al centro sportivo a bordo di essa, Wise mi prese per il collo e mi ordinò di andare a restituirla. Mi ha dato ottimi consigli, mi fece capire che era meglio investire i soldi su una casa. Gli sarò sempre grato per quello che mi ha insegnato: si prendeva cura dei più giovani, non si concentrava solo sulla prima squadra".